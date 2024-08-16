Iranian Labour News Agency

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الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط

الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط
معرف الأخبار : ۱۵۱۸۲۳۷
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن إحصائية تخص عدد الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن البنتاغون أن "40 ألف جندي أميركي موجودون حاليا بالشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".
وكانت (البنتاغون) أعلنت، الخميس، عن زيادة وجودها العسكري في الشرق الأوسط.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.

 

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