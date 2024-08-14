بن سلمان یتحدث عن مخاوفه من الاغتیال: تطبیع العلاقات مع إسرائیل یذکره بمصیر السادات

وقد ذكر الأمير السعودي لأعضاء الكونغرس أنه يعرض حياته للخطر في متابعته صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتضمن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.

وفي مناسبة واحدة على الأقل، استحضر بن سلمان أنور السادات، الزعيم المصري الذي قُتل بعد إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، وسأل عما فعلته الولايات المتحدة لحماية السادات، وفقاً لـ "بوليتيكو".

وأثناء مناقشته التهديدات التي يواجهها، شرح ضرورة أن تتضمن مفاوضات صفقة غزة مسارًا حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أن أدت الحرب في غزة إلى زيادة الغضب العربي تجاه إسرائيل.

اتفاق سري

يُشير موقع "بوليتيكو" إلى أن ولي العهد عازمٌ على إبرام صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها، معتبراً أن ذلك أمر بالغ الأهمية لمستقبل بلاده.

وقد ظهرت الخطوط العريضة لهذا الاتفاق السري إلى حد كبير والذي لا يزال قيد التطوير في تقارير مختلفة. ويتضمن التزامات أميركية متعددة تجاه السعوديين، بما في ذلك الضمانات الأمنية، والمساعدة في برنامج نووي مدني، والاستثمار الاقتصادي في مجالات مثل التكنولوجيا.

ووفقاً لبعض التقارير، ستحد المملكة العربية السعودية من تعاملاتها مع الصين، كما أنها ستقيم علاقات دبلوماسية وعلاقات أخرى مع إسرائيل. ومع ذلك، تقول "بوليتيكو" إن ما يثير استياء محمد بن سلمان هو أن الحكومة الإسرائيلية لم ترغب بإدراج مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية في الاتفاق.

يقول أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات التي أجراها محمد بن سلمان مع القادة الإقليميين والأميركيين لـ"بوليتيكو": "الطريقة التي عبر بها عن الأمر هي أن السعوديين يهتمون بشدة بهذا الأمر، والشارع في جميع أنحاء الشرق الأوسط يهتم بشدة بهذا الأمر".

استراتيجية تسويق دبلوماسية؟

اعتبر دينيس روس، المفاوض المخضرم في الشرق الأوسط والذي عمل مع العديد من الرؤساء الأميركيين، في حديث مع "بوليتيكو" أن تصريح بن سلمان لأعضاء الكونغرس هو طريقة أخرى للقول: "تضمين شرط إقامة دولة فلسطينية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأشار أحد كبار المسؤولين السعوديين أن بن سلمان يعتقد أنه بدون حل القضية الفلسطينية، فإن بلاده لن تستفيد في النهاية من الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية المفترضة للصفقة الشاملة.

وأضاف لـ "بوليتيكو": “لن يكون لدينا أمن واستقرار إقليمي دون معالجة القضية الفلسطينية".

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