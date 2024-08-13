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عالم ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٤ - ١٢:٤١:١٨

وجه رسالة خاصة لإیران ولبنان.. غانتس: حکومة نتنیاهو والکابینت “غیر مؤهلین” ویجب التوصل إلى اتفاق مع حماس

اعتبر الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو “غير مؤهلين لأداء مهامهما”.