أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في قصف جيش الاحتلال لمدرسة بقطاع غزة

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39.699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

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