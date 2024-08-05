رئیسة وزراء بنغلادیش استقالت من منصبها وتوجهت إلى الهند بمروحیة عسکریة بعد اقتحام مقرها

وناشد وقر الزمان في كلمة له على التلفزيون الحكومي، المواطنين أن يثقوا بالجيش وأن يوقفوا أعمال العنف، مؤكدا على أن المحادثات جارية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.

ووعد قائد الجيش بإعادة السلام إلى البلاد، وإجراء تحقيق في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك داع لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد.

وقال إن "ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية كانوا حاضرين في المناقشات مع الجيش"، مضيفا: "امنحونا بعض الوقت وسنجد حلا.. أدعو الطلاب للهدوء والعودة إلى منازلهم".

وكان نشطاء طلابيون قد دعوا إلى تنظيم مسيرة إلى العاصمة دكا، في تحد لحظر التجوال على مستوى البلاد الذي أعلنته الحكومة أمس الأحد للضغط على حسينة للاستقالة، بعد يوم من الاشتباكات الدامية في جميع أنحاء البلاد والتي أسفرت عن مقتل 300 شخص.

ويعود سبب الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية، مما يعقد قدرة عدد كبير من خريجي الجامعات على الحصول على وظيفة.

ووفقا لنظام الحصص، يتمتع الأشخاص من عائلات المشاركين في حرب عام 1971 من أجل استقلال بنغلاديش عن باكستان وممثلو الأقليات القومية والدينية وكذلك المناطق ذات التمثيل غير الكافي في الخدمة المدنية والمعاقون، بميزة عندما دخول العمل الحكومي.

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