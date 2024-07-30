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عالم ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤ - ١٣:٣٨:٢٠

حرب الشمال الکبرى! هل حقًّا تعرف إسرائیل مکان اختباء نصر الله وهل تجرؤ على اغتیاله؟ 150 عنصرًا متمرّسین یحرسونه ومحاولة تصفیته ستُشعِل المنطقة

تزعم أوساط مختلفة رسميّة وغيرُ رسميّة في دولة الاحتلال الإسرائيليّ أنّ جهاز الاستخبارات الخارجيّة (الموساد) يعلم أين يختبئ الأمين العّام لحزب الله اللبنانيّ، السيّد حسن نصر الله، الأمر الذي يُثير التساؤلات حول إمكانية استغلال الكيان لواقعة مجدل شمس واستهداف نصر الله شخصيًا، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحات رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة السابق، الجنرال بالاحتياط تامير هايمان، الذي أكّد أمس في مقالٍ نشره بموقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ أنّ الاحتلال يمتلك المفاجئات ويتحتّم عليه أنْ يستغلّها في عدوانه القريب، لأنّها تعود عليه بالربح الكبير، على حدّ تعبيره.