هجوم أمريكي عنيف على نتنياهو بعد خطابه في الكونغرس.. ساندرز: ليس فقط مجرب حرب بل هو كاذب أيضا
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هاجم السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، ورئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد خطابه مساء الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وقال السيناتو المستقل ساندرز، في تدوينة على منصة “إكس” إن “نتنياهو ليس فقط مجرب حرب بل هو كاذب أيضا”.
وأضاف أن “كل المنظمات الإنسانية تؤكد أن عشرات آلاف الأطفال يواجهون المجاعة لأن حكومته المتطرفة تمنع المساعدات”.
وتابع “الإسرائيليون لا يريدون نتنياهو في منصبه ولذلك جاء إلى الكونغرس للقيام بحملة انتخابية”.
بدورها، كتبت بيلوسي عبر حسابها على منصة “إكس” إن خطاب نتنياهو هو أسوأ عرض أجنبي أمام الكونغرس.
وقالت “خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس”.
وأضافت: “عائلات الأسرى تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك”.
وكانت بيلوسي قد غابت عن حضور كلمة نتنياهو التي أعاد فيها إطلاق مزاعم إسرائيل بشأن عدم ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وعدم منع المساعدات عن قطاع غزة، كما هاجم المحكمة الجنائية وأشار إلى أنه لن يقبل بأقل من “نصر كامل” على حماس في الحرب.
وكان نتنياهو طالب في خطابه أمام الكونغرس بواشنطن بمد تل أبيب بمزيد من السلاح لمواصلة الحرب المدمرة على غزة التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين.
كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أكدت أن إسرائيل تجوع الفلسطينيين بغزة متهما إياها بـ”الهراء والتلفيق”.
خطاب نتنياهو جاء وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
وقال نتنياهو: “من أجل أن تنتصر قوى التحضر يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تقفا جنبا إلى جنب”، وفق تعبيره.
ووسط مشاركة لجنود وضباط إسرائيليين شاركوا في الحرب المدمرة على غزة، غاب نحو نصف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين عن جلسة نتنياهو أمام الكونغرس، وفق موقع “إكسيوس” الأمريكي الإخباري.
وقال الموقع إن العديد من النواب، لا سيما نقاد إسرائيل التقدميين، أكدوا أنهم سيقاطعون بشكل واضح الجلسة احتجاجا على مواصلة نتنياهو الحرب في غزة.
والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر حتى السبت المقبل، ومن المقرر أن يلتقي غدا الخميس الرئيس جو بايدن، ولاحقا نائبته كامالا هاريس.
ويلتقي نتنياهو، الجمعة، في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.
ومع وصوله العاصمة الأمريكية، احتج آلاف المؤيدين لفلسطين في واشنطن للتعبير عن استيائهم من سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة الفلسطيني.