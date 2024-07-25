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عالم ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤:٥٢

هجوم أمريكي عنيف على نتنياهو بعد خطابه في الكونغرس.. ساندرز: ليس فقط مجرب حرب بل هو كاذب أيضا

هاجم السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، ورئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد خطابه مساء الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.