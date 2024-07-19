بمسیرة "یافا".. القوات المسلحة الیمنیة تتبنى الهجوم على "تل أبیب" وتعلنها "منطقةً غیر آمنة"

تبنى المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيلياً "تل أبيب".

وفي بيان، أكّد سريع أنّ هذا الاستهداف يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة".

وفي تفاصيل العملية، أوضح سريع أنّ العملية نفذت بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال، حيث لا تستطيع الرادارات اكتشافها، مؤكّداً أنّ العملية قد حققت أهدافها بنجاح.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية منطقة يافا المحتلة "منطقةً غير آمنةٍ"، حيث "ستكون هدفاً أساسياً في مرمى أسلحتنا"، وأنّ القوات المسلحة "ستقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

وإذ أعلن عن هذه العملية، أكّد العميد سريع امتلاك القوات المسلحة بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وأنّها "ستمضي في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحقّ إخواننا في قطاع غزة".

وفي ختام بيانه، أكّد سريع أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة، والذين "يدافعون عن الأمة العربية والإسلامية بكلِّ شعوبها ودولها"، وأنَّ "عملياتها لن تتوقف إلاّ بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

قتيل وإصابات وأضرار نتيجة العملية

وفجر اليوم، اخترقت طائرة مسيّرة أجواء فلسطين المحتلة من جهة البحر وسقطت في شارع "شالوم عليكم" في "تل أبيب"، ما أدّى إلى وقوع أضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بأحد المباني.

وكشف الإسعاف الإسرائيلي، بحسب ما سمح بنشره حتى الآن، عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 بجروح وشظايا من جراء الانفجار الذي وقع في مبنى عند زاوية شارع "بن يهودا" وشارع "شالوم عليكم" في "تل أبيب" بالقرب من مبنى مُلحق بالسفارة الأميركيّة، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت المستوطنين في المدينة، نتيجة صوت الانفجار الضخم الذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية.

وبحسب ما أكّد الصحافي سامر خويرا للميادين، فقد وقع الانفجار في أحد أضخم شوارع "تل أبيب" وفي منطقة أمنية تعج بالأبراج والسفارات والدفاعات الجوية الإضافية، لا سيما السفارة الأميركية التي تبعد عشرات الأمتار عن مكان الانفجار.

وقد أُعلن عن تضرر مكاتب تابعة للقنصلية الأميركية في "تل أبيب" من جراء انفجار الطائرة المسيرة.

وعقب العملية، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنّ الأخير "قد يلغي سفره إلى الولايات المتحدة بعد استهداف تل أبيب".

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