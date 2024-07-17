بذکرى عاشوراء.. السید نصر الله یهدد الإحتلال بضرب أهداف جدیدة

وقال نصر الله، في خطاب بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء ، إن "قدرات إسرائيل العسكرية تراجعت في قطاع غزة".



وقال في كلمته "إذا جاءت دباباتكم (الجيش الإسرائيلي) إلى لبنان، وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من (نقص) الدبابات؛ لأنه لن تبقى لكم دبابات".

وأشار نصر الله إلى "ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في لبنان في الأيام القليلة الماضية".

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