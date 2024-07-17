بذکرى عاشوراء.. السید نصر الله یهدد الإحتلال بضرب أهداف جدیدة
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أكد الأمين العالم لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، ان إسرائيل ليس لديها القدرة الكافية لشن حرب شاملة على لبنان، مهددًا بـ"ضرب أهداف جديدة في إسرائيل إذا واصلت قتل المدنيين في لبنان".
وقال نصر الله، في خطاب بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء ، إن "قدرات إسرائيل العسكرية تراجعت في قطاع غزة".
وقال في كلمته "إذا جاءت دباباتكم (الجيش الإسرائيلي) إلى لبنان، وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من (نقص) الدبابات؛ لأنه لن تبقى لكم دبابات".
وأشار نصر الله إلى "ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في لبنان في الأيام القليلة الماضية".