تنظیم داعش یتبنى الهجوم على مسجد في سلطنة عمان

وأضاف التنظيم أن «الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة»، وفقما نقلت «رويترز».

وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص، وأحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.

وأكدت شرطة عمان، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.

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