محاولة اغتیال ترامب.. مقتل المسلح برصاص عملاء الخدمة السریة

وتعرض ترامب لمحاولة إغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة إغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال مكتب "إف بي أي" إن حادث بنسلفانيا كان محاولة لاغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب، مناشدا كل من حضر في التجمع الانتخابي من أجل الإبلاغ عن أي معلومات.

وأضاف مكتب "إف بي أي" لسنا مستعدين حتى الآن للإعلان عن هوية مطلق النار ولم نحدد بعد دوافعه.

بدورها قالت شرطة بنسلفانيا: "مستعدون لدعم التحقيق الفيدرالي بشأن حادثة ترامب"، مشيرة إلى أن "سلطات إنفاذ القانون تصرفت بشكل بطولي لتحديد التهديد وتحييده".

وقالت شرطة بنسلفانيا إنها لا تعتقد أن التهديد لا يزال مستمرا، مؤكدة مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة في حادث إطلاق النار.

ولفت مكتب "إف بي أي" إلى أنه لم تكن لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب، مؤكدا أنه يجري مقابلات ويفتش الأماكن والسيارات والمواقع المشبوهة المرتبطة بهذا الحادث.

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