الناتو ینشئ في الأردن أول مکتب اتصال في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

بدوره، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يعمل بشكل أوثق مع شركائه في المنطقة، بما في ذلك الأردن، وأن لدى الحلف شركاء مثل العراق وتونس وموريتانيا ودول جوار البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول الخليج العربي.