اکتمال انسحاب القوات والمعدات الأمیرکیة من قاعدة نیامي الجویة في النیجر
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أعلنت سلطات في الولايات المتحدة الأميركية والنيجر، في بيان مشترك، أنّ "انسحاب القوّات والمعدّات الأميركيّة من القاعدة الجوّيّة 101 في نيامي، قد اكتمل"، مشيرةً إلى أنّ "بفضل التّعاون والتّواصل الفعّال بين القوّات المسلّحة النيجريّة والأميركية، انتهت هذه العمليّة قبل الموعد المحدّد وبلا أيّ تعقيدات".
ولفتت إلى أنّ "القوّات الأميركيّة ستركّز حاليًّا على الانسحاب من قاعدة أغاديز الجوّيّة 201. والمسؤولون النيجيريّون والأميركيّون يلتزمون ضمان انسحاب آمن ومنظّم ومسؤول بحلول 15 أيلول 2024".
وعلمت وكالة "فرانس برس" أنّ ما مجموعه 766 عسكريًّا أميركيًّا غادروا النّيجر حتّى الآن. وكان العدد الإجمالي للقواّت الأميركيّة في ذاك البلد يُقدّر بـ950 جنديًّا.