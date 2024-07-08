اکتمال انسحاب القوات والمعدات الأمیرکیة من قاعدة نیامي الجویة في النیجر

ولفتت إلى أنّ "القوّات الأميركيّة ستركّز حاليًّا على الانسحاب من قاعدة أغاديز الجوّيّة 201. والمسؤولون النيجيريّون والأميركيّون يلتزمون ضمان انسحاب آمن ومنظّم ومسؤول بحلول 15 أيلول 2024".

وعلمت وكالة "فرانس برس" أنّ ما مجموعه 766 عسكريًّا أميركيًّا غادروا النّيجر حتّى الآن. وكان العدد الإجمالي للقواّت الأميركيّة في ذاك البلد يُقدّر بـ950 جنديًّا.

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