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عالم ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١١:١٠:٤٧

رئیس الاستخبارات الترکیة بحث مع هنیة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، هاتفيا، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.