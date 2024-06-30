رئیس الاستخبارات الترکیة بحث مع هنیة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
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بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، هاتفيا، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، أن قالن، أجرى اتصالا هاتفيا مع هنية.
وتناول قالن وهنية، المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
كما قدم قالن، تعازيه لهنية، باستشهاد شقيقته الكبرى في هجوم إسرائيلي وشهداء الشعب الفلسطيني.
وأكد قالن، على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.