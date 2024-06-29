جامعة الدول العربیة: لم نعد نصنف حزب الله منظمة إرهابیة

وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه.؛ لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب.

وأكد، أن جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية.

يذكر أن الجامعة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في مارس/آذار 2016، وطلبت من الحزب وقتها "التوقف عن نشر التطرف والطائفية، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، وعدم دعم الإرهاب في المنطقة"؛ على حد قرار الجامعة العربية الذي قوبل بتحفظات من لبنان والعراق.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أمس الجمعة، عن زيارة الامين العام المساعد للجامعة العربية إلى بيروت ولقائه مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله "محمد رعد"، وهو أول لقاء من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات.

وشملت الزيارة أيضا اجتماعات بين زكي مع مسؤولين لبنانيين مثل رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، ورئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي"، وقائد الجيش "العميد جوزيف عون"؛ بحسب ما افادت به قناة الجزيرة الاخبارية.

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