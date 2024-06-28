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عالم ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٤:٥٠:٢٥

إهانات وشتائم.. هکذا تبادل بایدن وترامب السباب في المناظرة

كانت مناظرة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية والرئيس الحالي، جو بايدن، ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، تتسم بالشراسة، إلا أن تبادل الإهانات كان سمة بارزة في هذا اللقاء الساخن، والذي جرى في أتلانتا بولاية جورجيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.