حزب الله یتوعد الإحتلال بحرب "بلا سقف"

جاء ذلك في مقطع فيديو ترويجي نشره "الإعلام الحربي" التابع للحزب تحت عنوان: "لمن يهمه الأمر".

وتضمن الفيديو مقتطات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب، حسن نصرالله، قال فيها: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف".

وأضاف: من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله”، وفقا لما جاء في الفيديو.

كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها حزب الله خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.

ووفقا لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.

والثلاثاء الماضي، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية “الهدهد” بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من حيفا.

ونشر حزب الله حينها مقطعا مصورا يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال فلسطين المحتلة صورته طائرات مسيرة، قال الحزب إن المسيرات تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب وحزب الله على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.



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