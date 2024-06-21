روسیا تتعرض لأکبر هجوم أوکراني بعشرات المُسیرات الانتحاریة
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أعلنت روسيا الجمعة أنها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت خصوصا منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتل شخص بحسب السلطات المحلية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 70 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم و43 أخرى فوق منطقة كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغوغراد”.
في منطقة كراسنودار، ألحق هجوم بمسيّرات أضرارا وحرائق بمحطة للتدفئة قرب محطة يوجني للنقل البري على ما أوضح حاكم المنطقة فينيامين كوندرتييف عبر تلغرام.
وأضاف “قتل موظف في محطة التدفئة في سقوط حطام مسيّرة”.
وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا منذ أكثر من سنتين وترد بانتظام من خلال مهاجمة مناطق روسية ولا سيما منشآت الطاقة فيها.
وتعهدت كييف حمل القتال إلى داخل روسيا ردا على عمليات القصف الكثيف لأراضيها.