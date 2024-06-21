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عالم ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠:٥٦

روسیا تتعرض لأکبر هجوم أوکراني بعشرات المُسیرات الانتحاریة

أعلنت روسيا الجمعة أنها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت خصوصا منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتل شخص بحسب السلطات المحلية.