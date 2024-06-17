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عالم ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٨:٥٨:٤٠

حرکة حماس تبحث عن دولة بدیلة لنقل مقر إقامتها من قطر

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن حركة حماس تدرس بجدية كبيرة نقل مقر قيادتها من دولة قطر إلى دول أخرى، في ظل الضغوطات التي وصفت بـالهائلة التي تمارس عليها بسبب حرب غزة، ومفاوضاتها الشائكة والتي تمر بمرحلة جمود الفترة الحالية.