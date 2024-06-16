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عالم ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ٢٠:٥٢:٠٦

موقع أمیركي: التورط في دعم إسرائیل یعمق عزلة الولایات المتحدة

أكد موقع كاونتر بانش الأميركي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حفظ التوازن ما بين حماية مصالحها ومصالح الغرب، والاحترام المطلوب للمؤسسات الدولية.