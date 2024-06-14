سلسلة عملیات نوعیة للمقاومة الإسلامیة ضد مواقع وتجمعات الإحتلال

كما استهدفت المقاومة ظهر اليوم المنظومات التجسسية في موقعي "جل ‌الدير" و"مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها، كما استهدفت المقاومة منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‌انقضاضية مما أدّى إلى تدميرها. ‌

وردًا على الاعتداءات ‌"‌الإسرائيلية" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، قصفت المقاومة مستعمرتي "كريات ‌‌شمونة" و"كفرسولد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، فضلًا عن مبانٍ ‌‌يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة. ‌

وردًا على الاعتداءات ‌‌"الإسرائيلية" على بلدة كفركلا استهدفت المقاومة ‌الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو "الإسرائيلي" في مستوطنة "مرغليوت" بصواريخ الكاتيوشا.

وردًا على الاعتداءات ‌‌"الإسرائيلية" على بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‌المقاومة الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو "الإسرائيلي" في مستوطنة "مسكفعام" بصواريخ الكاتيوشا.‌

1. خلة وردة:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 ‌‌ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‌وردة بالأسلحة الصاروخية. ‌



‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

2. الرمثا:‌



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌الإسلامية عند الساعة 09:30‌‎ ‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‌المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‌وأصابوه إصابة مباشرة. ‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

3. السماقة:‌



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌الإسلامية عند الساعة 09:45‌‎ ‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‌المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‌وأصابوه إصابة مباشرة. ‌



‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

4. المطلة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50 ‌‌ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‌وأصابوه إصابة مباشرة. ‌‎ ‎

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

5. كريات ‌‌شمونة وكفرسولد:‌



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، وردًا على الاعتداءات ‌‌الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‌استشهاد وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 14-6-2024 مستعمرتي كريات ‌‌شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق. ‌



‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

6. المطلة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، وردًا على الاعتداءات ‌‌الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وأخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‌إستشهاد وإصابة مدنيين إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الجمعة 14-6-2024 مبان ‌‌يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‌



‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

7. موقع مسكاف عام:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌الإسلامية عند الساعة 13:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، المنظومات التجسسية في موقع ‌مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

8. موقع جل ‌الدير

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌الإسلامية عند الساعة‎ ‌‌02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل ‌الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

9. موقع الرمثا

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌الإسلامية عند الساعة‎ ‌‌02:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في ‌محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. ‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

10. حرش برعام

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌الإسلامية عند الساعة‎ ‌‌3:17 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، انتشارًا لجنود العدو "الإسرائيلي" في ‌محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة. ‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

11. موقع المطلة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌الإسلامية عند الساعة‎ ‌‌12:50 من ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‌انقضاضية واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها. ‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

12. مستوطنة "مرغليوت"

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‌الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا استهدف مجاهدو المقاومة ‌الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "مرغليوت" بصواريخ الكاتيوشا.‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

13. مستوطنة "مسكفعام"

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‌الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو ‌المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "مسكفعام" بصواريخ الكاتيوشا.‌

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

14. حرش الكرنتينا

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‌﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‌

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‌‌‌‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‌الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، تجمعًا لجنود العدو :الإسرائيلي" في ‌‌حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.

‌﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‌

‌ الجمعة 14-06-2024‌

‌7 ذو الحجة 1445 هـ

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