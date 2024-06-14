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عالم ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١١:٢٥:٣٠

واشنطن بوست: لماذا ستُسْعد الاضطرابات السیاسیة الجدیدة في أوروبا بوتین

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي كتبه كاتب عمود الشؤون الأوروبية، لي هوكستادر، بعنوان “لماذا ستُسْعد الاضطرابات السياسية الجديدة في أوروبا بوتين؟”.