هجمات صاروخیة مکثفة لـ"حزب الله" على شمال فلسطین المحتلة رداً على غارات الثلاثاء

ووفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الهجوم يعد ثاني أكبر استهداف يجري، الأربعاء، إذ أظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراض نظام القبة الحديدة العديد من الصواريخ التي سقطت على منطقة ميرون.

في السياق، أشارت تقارير أولية، إلى وقوع إصابة مباشرة بمنزل في مدينة كورزيم، نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، لافتة إلى وقوع أضرار اقتصرت على الممتلكات دون تسجيل إصابات بشرية، كما أفادت بتسجيل أضرار، بعد استهداف مصنع بمستوطنة سعسع، دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار.

رشقات صاروخية مكثفة

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك رشقات صاروخية مُكثفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار، تدوي في كل المدن والقرى بالشمال.

بدوره، قال "حزب الله" في بيان، إنه "في إطار الرد على الاغتيال ‌الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، فقد تم قصف مقر قيادة الفيلق ‌الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ من نوع الكاتيوشا".‌

وأضاف البيان، أنه "وفي إطار الرد على الاغتيال ‌الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين، تم استهداف مصنع ‌‌بلاسان للصناعات العسكرية المتخصصة في حماية الآليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‌مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة".

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