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عالم ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٦:٠٩:١٧

إدارة بایدن ستسمح لوحدة أوکرانیة باستخدام أسلحة أمریکیة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين أن إدارة بايدن سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أمريكية.