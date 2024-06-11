جیش الاحتلال یعلن مقتل أربعة جنود في جنوب قطاع غزة

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن الجنود “قتلوا خلال معارك في جنوب غزة” أمس الإثنين، بدون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن 11 جنديا آخرين أصيبوا في الانفجار العنيف الذي أدى إلى انهيار مبنى كبير فوق روؤس القوة العسكرية من لواء غفعاتي في رفح.

ومن بين الجنود، أصيب خمسة بجروح حرجة والباقي بين خطيرة ومتوسطة.

صباح الخير #عاجل جيش الاحتلال يعترف بـ 4 قتلى بينهم قائد وحدة للنخبة وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة بتفجير القسام منزلاً مفخخاً بقواته بمخيم الشابورة في رفح. – الرائد طال بيشيلسكي 24 سنة من غيدرا، قائد سرية يتدرب في دورية جفعاتي. – الرقيب إيتان كارلسبرون 20 عاما من مكابيم رعوت،… pic.twitter.com/1drCYrkied — بلال نزار ريان (@BelalNezar) June 11, 2024

ووفقا للمواقع العبرية، فقد كانت القوة العسكرية تقوم بمسح المباني في الشابورة برفح، قبل ينفجر بهم المنزل.

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت أمس الإثنين، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، جراء تفجير مقاتليها منزلا مفخخا في رفح.

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية (إسرائيلية) تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وأضافت: “فور وصول قوة الإنقاذ، دك مقاتلونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.

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