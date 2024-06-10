حزب الله یسقط مسیرة هجومیة جدیدة للاحتلال.. الخامسة منذ العدوان

وأظهرت لقطات، الطائرة المسيرة، ويبدو أنها كبيرة الحجم، والتي لم يكشف عن طرازها حتى الآن، وهي تشتعل في الجو وتهوي مخلفة دخانا كثيفا أثناء سقوطها.



ووثق نشطاء لبنانيون سقوط الطائرة المسيرة، في أجواء بلدة عرمتا جنوب لبنان.



من جانبه اعترف جيش الإحتلال، بخسارته إحدى طائراته المسيرة الهجومية، وقال في بيان، "أُطلق صاروخ أرض جو تجاه طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، كانت تحلق في سماء لبنان، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في الأراضي اللبنانية".



بدوره قال حزب الله، في بيان: "أسقطنا بأسلحة الدفاع الجوي، مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 900، كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات على مناطقنا".

ووفقا لاستهدافات المسيرات الإسرائيلية، فهذه هي الطائرة الخامسة، التي يخسرها الاحتلال، منذ العدوان على غزة، ومشاركة حزب الله في معركة طوفان الأقصى، كجبهة إسناد وفقا لبياناته.



والطائرات المسيرة التي أسقطها حزب الله للاحتلال، تعد من أفضل المسيرات التي يمتلكها، وتتمتع بقدرات تقنية وهجومية متطورة، وأسعارها تقدر بملايين الدولارات.



ويكشف إسقاط حزب الله للطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي تحلق على ارتفاعات عالية، امتلاكه قدرات صاروخية مضادة للطيران، قادرة على تتبع وإصابة هذه الطائرات.



وبدا ملفتا أمس الأحد، قيام حزب الله، بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، تجاه مقاتلة للاحتلال، ما أجبرها على إطلاق بالونات حرارية لتشتيت الصواريخ، وابتعادها من المنطقة.

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