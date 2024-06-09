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عالم ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٩:٠٠:١٥

إعلام یكشف أخبارا غیر سارة بوعد ماکرون لزیلینسكي

صرحت صحيفة أمريكية أن فلاديمير زيلينسكي يأمل عبثًا أن تتمكن مقاتلات “ميراج” الفرنسية من تغيير مسار الصراع في أوكرانيا.