إعلام یكشف أخبارا غیر سارة بوعد ماکرون لزیلینسكي
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صرحت صحيفة أمريكية أن فلاديمير زيلينسكي يأمل عبثًا أن تتمكن مقاتلات “ميراج” الفرنسية من تغيير مسار الصراع في أوكرانيا.
وقال جاستن برونك، الخبير في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية، للصحيفة: “فعالية ميراج 2000-5 محدودة في المقام الأول بصاروخ “جو-جو” من طراز ميكا”، بحسب سبوتنيك.
ووفقا له، فإن طائرات “ميراج” الفرنسية، مثل نظيرتها الأمريكية “إف-16″، لن تكون قادرة على الصمود في وجه أنظمة الدفاع الجوي الروسية بسبب قصر مدى الصواريخ التي تخطط لتجهيز الطائرات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف برونك أن أنظمة الصواريخ الروسية القوية ستجبر الطيارين الأوكرانيين على الطيران على ارتفاعات منخفضة نسبيا، الأمر الذي سيحد من فعالية المقاتلات.
وفقا لخبراء الطيران الذين قابلتهم صحيفة “بيزنس إنسايدر”، فإن مقاتلات “ميراج 2000-5” ليست مناسبة للقتال في أوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن باريس ستنقل طائرات “ميراج 2000-5” المقاتلة إلى كييف وستنظم تدريبًا للطيارين الأوكرانيين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.