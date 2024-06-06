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عالم ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤ - ١٦:٠٢:٥٥

واشنطن بوست: انتکاسة لمودي وبریق أمل لمسلمي الهند

"قبل يوم واحد من إعلان نتائج الانتخابات أوى أغلب المسلمين إلى فراشهم والقلق يؤرقهم بشأن مستقبلهم، لأنهم لم يروا مثل هذه الحملة الانتخابية من قبل"، هكذا علقت الكاتبة رنا أيوب في مقالها بصحيفة واشنطن بوست على نتائج الانتخابات الهندية.