جیش الاحتلال یعارض حرباً شاملة ضد لبنان.. هآرتس: الحرائق الأخیرة غیرت موقفه

حيث نقلت هآرتس عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن "الحرائق التي انتشرت في الجولان والجليل خلال الأيام القليلة الماضية أدّت إلى تغيّر موقف الجيش الإسرائيلي من حرب شاملة على لبنان إلى حرب محتملة محدودة الوقت في الجنوب فقط.

كما أن الجيش معني بملاءمة أهداف أي حرب على لبنان مع وضعه الحالي بعد 8 أشهر من المعارك في غزة، بحسب المصادر في الجيش، وذلك في إشارة واضحة للخسائر البشرية الكبيرة التي تلقّاها على يد المقاومة.

المصادر في الجيش أكدت أنها تخشى أن الإسرائيليين لا يعرفون تبعات أي حرب محتملة مع حزب الله على الجبهة الداخلية، إذ إن قصف حزب الله خلال حرب مفتوحة سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الشمال ووسط إسرائيل، ناهيك عن الحرب في قطاع غزة.

كما تخشى المصادر في الجيش من احتمال مرتفع لأن تؤدي حرب شاملة على لبنان إلى فتح جبهات أخرى أمام إيران والحوثيين وميليشيات في سورية، أوسع مما يدور الآن.

ولذلك فإن الجيش استعداداً لاحتمال أن يطلب منه المستوى السياسي بدء حرب على لبنان، أعد خططاً لحرب محدودة المدّة في جنوبي لبنان فقط.

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