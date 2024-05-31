أول رئیس أمریكي یدان بارتکاب جریمة.. هیئة محلفین في نیویورك تدین ترامب في 34 تهمة

وتوصل المحلفون إلى حكمهم في وقت متأخر بعد الظهر، بعد أقل من 12 ساعة من المداولات في قضية الأموال السرية الجنائية، وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

وأصر ترامب (77 عاماً) يوم الخميس على أنه “رجل بريء للغاية” بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك، وتعهد بأنه “سيواصل القتال”.

وقال ترامب خارج قاعة المحكمة بعد وقت قصير من قراءة الحكم “لقد كانت هذه محاكمة مزورة ومخزية”.” الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر من قبل الناس، وهم يعرفون ما حدث هنا، والجميع يعرف ما حدث “.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

ووصف السيناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، الذي يترشح ليحل محل ميتش ماكونيل كزعيم للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، الحكم بأنه “وصمة عار”.

وقال:” ما كان ينبغي لهذه المحاكمة أن تحدث على الإطلاق. الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى التجمع”.

وكتب على منصة إكس ” يجب أن نسترد البيت الأبيض وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، الحكم الحقيقي سيكون يوم الانتخابات”.

وانتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) إدانة دونالد ترامب في قضية المال غير المشروع في نيويورك، وتوقع أن الرئيس السابق سيستأنف بنجاح الحكم “السخيف”.

وقال جونسون في بيان صدر بعد دقائق من تلاوة حكم إدانة ترامب في المحكمة: “اليوم هو يوم مخز في التاريخ الأمريكي”.

وأضاف “يرى الشعب الأمريكي بحق أن هذا حرب قانونية، ويعرف أنه خطير”. “سيستأنف الرئيس ترامب بحق هذا الحكم السخيف، وسيفوز”.

وسارع العديد من الجمهوريين المدرجين في قائمة الترشيحات لمنصب نائب الرئيس إلى انتقاد الحكم، وقالت النائبة إليز ستيفانيك (جمهورية من نيويورك) في بيان: “يُظهر حكم اليوم مدى الفساد والتزوير الذي أصبح عليه نظام العدالة الأمريكي في عهد جو بايدن”. “أنا أؤيد تمامًا استئناف الرئيس ترامب لهذا القرار وأتطلع إلى أن تحقق محكمة الاستئناف في نيويورك العدالة وتلغي هذا الحكم”.

ووصف السيناتور ماركو روبيو (جمهوري عن فلوريدا) الحكم بأنه “مهزلة كاملة تسخر من نظام العدالة لدينا”.

وقال السيناتور جيه دي فانس (جمهوري من أوهايو) على إكس “هذه ليست عدالة، إنه تدخل في الانتخابات”.

وفي سياق متصل، اعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس جو بايدن أنّ حُكم الإدانة الجنائيّة التاريخي الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس هو دليل على أنّ “لا أحد فوق القانون”.

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة “هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري” للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

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