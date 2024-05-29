سریع یعلن إسقاط طائرة أمیرکیة من طراز "MQ-9" في أجواء مأرب

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة أميركية "MQ_9" أثناء تنفيذِها مهام عدائية في أجواء مأرب.

وأضاف العميد سريع في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ إسقاط الطائرة جرى بواسطة صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وقال إنّ "عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من النوع نفسه في أجواء محافظة البيضاء".

وقبل ساعات، أعلن سريع، تنفيذ القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر 6 عمليات، إذ تم استهداف 3 سفن في البحر الأحمر: "LAAX"، التي "أُصيبت مباشرة وتضرّرت بشكل كبير"، وسفينتي "Sealady"و "MOREA"، بعددٍ من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيّرة التي حقّقت إصابات مباشرة.

وبشأن العمليات في البحر العربي، قال سريع إنه تمّ استهداف سفينتي "ALBA" و"Maersk HARTFOFD" الأميركيتين، بعددٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أنّ العملية العسكرية السادسة، استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر الأبيض المتوسط، بعدد من الصواريخ المجنّحة.

وقبل أيام، أفاد العميد سريع، بإسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ-9" في أجواء محافظة البيضاء، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وبذلك تكون القوات المسلحة اليمنية نجحت في إسقاط 6 طائرات من طراز "MQ-9"، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، منذ إعلان اليمن تضامنه مع غزة.

ويأتي ذلك في سياق المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي شرع فيها اليمن قبل فترة وجيزة، إذ أكّد أنّه ستكون هناك عمليات كبيرة للقوات المسلحة اليمنية.

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