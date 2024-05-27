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عالم ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ٢٠:٠٦:٠٥

القوات الیمنیة تستهدف 3 سفن في المحیط الهندي والبحر الأحمر

اليمن يواصل حصاره الموانئ الإسرائيلية، وتصديه للمدمرات الأميركية في البحر الأحمر، ويعلن ضربه مجموعةً من الأهداف التابعة للمصالح الأميركية والإسرائيلية.