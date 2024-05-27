القوات الیمنیة تستهدف 3 سفن في المحیط الهندي والبحر الأحمر
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اليمن يواصل حصاره الموانئ الإسرائيلية، وتصديه للمدمرات الأميركية في البحر الأحمر، ويعلن ضربه مجموعةً من الأهداف التابعة للمصالح الأميركية والإسرائيلية.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة LAREGO DESERT الأميركية وسفينة MSC MECHELA الإسرائيلية في المحيط الهندي.
واستهدفت أيضاً سفينة MINERVA LISA في البحر الأحمر، بسبب انتهاكها قرار حظر دخولِ الموانئ الإسرائيلية.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سلاح الجوِّ المسير، عبر عمليتين نوعيتين، مدمِّرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح.