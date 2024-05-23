الملك حمد یؤكد دعم بلاده تطبیع العلاقات مع إیران

وقال بوتين مرحبا بضيفه البحريني: "أرحب بكم في روسيا، وقد التقينا في المرة الأخيرة عام 2016، لكننا كنا على اتصال طوال هذا الوقت. تواصلنا في المرة الأخيرة هاتفيا في مارس من هذا العام".

وأكد الملك حمد أن "الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنانية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية".

وأردف قائلا: أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة.. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين".

كذلك أعلن الملك حمد دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.

وقال: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

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