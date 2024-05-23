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عالم ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ١٨:٤١:٥٦

رسائل قطریة لهنیة طلبت أن "لا یُطیل الغیاب في ترکیا" وأعادت الترحیب به وبرفاقه

عُلم من مصدر دبلوماسي غربي أن مسؤولا قطريا بارزا عندما كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول بعد استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له تواصل مع قيادة حماس واستفسر عن الأسباب التي دفعت هنية للإقامة عدة أسابيع بشكلٍ مُطوّل في إسطنبول.