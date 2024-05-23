رسائل قطریة لهنیة طلبت أن "لا یُطیل الغیاب في ترکیا" وأعادت الترحیب به وبرفاقه
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عُلم من مصدر دبلوماسي غربي أن مسؤولا قطريا بارزا عندما كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول بعد استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له تواصل مع قيادة حماس واستفسر عن الأسباب التي دفعت هنية للإقامة عدة أسابيع بشكلٍ مُطوّل في إسطنبول.
ويبدو أن اتصال المسؤول القطري كان هدفه لفت النظر إلى أن الدوحة ليست بصدد مناقشة أي من ما تسرّبه بعض وسائل الإعلام حول مغادرة قيادة حماس لدولة قطر.
واعتبر هذا الاتصال بمثابة رسالة ضمنية الى ان الدوحة لا تزال في موقفها باحتضان قادة المقاومة والاستمرار في دعمها والوساطة علما بان مسئولا بارزا في المكتب السياسي لحركة حماس وصف دولة قطر بأنها الوسيط الوحيد الموثوق لقيادة حركة حماس عمليا، وطُلب من إسماعيل هنية العودة إلى قطر.
وتم إبلاغ حركة حماس أن مكتب هنية لا يزال قائما ونوقشت مسألة العلاقة مع قطر في اطار من المودة والحرص القطري على لفت نظر قادة حماس لعدم وجود اي مستجدات لا بخصوص رغبة قطر في الانسحاب من الوساطة وإعادة تقييم دورها، ولا بخصوص ما تقول تقارير إعلامية فقط إنه يدفع باتجاه مُغادرة حماس للدوحة.