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عالم ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩:٠٣

صحیفة عبریة تزعم: قطر أبعدت قادة حرکة حماس عن أراضیها لأسابیع

كشف تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الدوحة "أبعدت قادة حركة حماس من أراضيها، بسبب تعقد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، حيث طلبت منهم "بهدوء" المغادرة، لافتة إلى أن "هذا ما حدث بالفعل، حيث أقاموا في تركيا لأسابيع".