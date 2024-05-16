أول هجوم لحزب الله بمسیرة مسلحة بصواریخ "‏S5‌‏".. وإصابة 3 جنود إسرائیلیین

وأعلن حزب الله، الخميس، أنه قتل وأصاب جنودا إسرائيليين في هجوم هو الأول بمسيّرة مسلحة بصواريخ "‌S5‌‌" استهدف موقع المطلة الإسرائيلي.



وهذه أول مرة يعلن فيها الحزب استخدام مسيّرة مسلحة بصواريخ "‌S5‌‌"، منذ بدء المواجهات الراهنة مع الاحتلال والتي انطلقت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



و"S-5" هو صاروخ روسي عيار 57 ملم شديد الانفجار.



وقال الحزب، في بيان، إنه هاجم موقع المطلة ‌وحاميته وآلياته بمسيّرتين هجوميتين مسلحتين بصواريخ "S5‌".

وأضاف: "عند وصولها النقطة المحددة ‌لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها،‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‌وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة".



وظهر الخميس، أعلن حزب الله أنه نفذ 5 علميات عسكرية إذ قصف بالصواريخ الموجهة والكاتيوشا مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة البقاع شرقي لبنان بـ5 غارات جوية.



شهيدان في قصف للاحتلال

واستشهد شخصان الخميس، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق في جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



ومنذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف شهداء وجرحى.



وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا هائلا.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، عن انفجار ذخيرة في منطقة عسكرية بمستوطنة مفلاسيم قرب قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "وقع الخميس حادث عملياتي نتيجة انفجار وسائل قتالية (ذخيرة) في منطقة عسكرية مجاورة لنصب السهم الأسود التذكاري، حيث توجد قوات تابعة للجيش". مؤكدا أنه "يجري تحقيقا في ملابسات الحادث".



وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوجد نصب "السهم الأسود" في مستوطنة مفلاسيم بمحاذاة قطاع غزة.

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