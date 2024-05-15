أربع طلقات.. فیدیو لمحاولة اغتیال رئیس وزراء سلوفاکیا

وقالت صحيفة "دينيك إن ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

من جانبها عبرت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

محاولة اغتيال

وذكرت تقارير لتلفزيون "تي يه 3" السلوفاكي أن فيكو (59 عاما) أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة، وأضافت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به. وأغلقت الشرطة مكان الحادث.

بدوره أكد وزير داخلية سلوفاكيا أن رئيس الوزراء تعرض لمحاولة اغتيال، فيما دانت المفوضية الأوروبية محاولة الاغتيال.

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