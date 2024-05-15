استهداف مدمرة 'میسون' الأمریکیة والسفینة 'Destiny' في البحر لأحمر

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاربعاء : عملية عسكرية يمنيى استهدفت المدمرة الأمريكية (ميسون) في البحر لأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وتابع: استهدفنا سفينة (Destiny) في البحر الأحمر بعملية مشتركة للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير.

وأضاف: استهداف السفينة (Destiny) جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وهذا هو نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة (Destiny) في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.

إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 7 ذي القعدة 1445للهجرة

الموافق للـ 15 مايو 2024م

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