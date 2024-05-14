بيت



عالم ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ١٧:٥٢:١٢

محکمة العدل الدولیة تعقد جلسة طارئة لفتح ملفات الإبادة الجماعیة بغزة واجتیاح رفح

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.