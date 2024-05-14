محکمة العدل الدولیة تعقد جلسة طارئة لفتح ملفات الإبادة الجماعیة بغزة واجتیاح رفح
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قالت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن جلسات الاستماع التي ستعقد يومي 16 و17 مايو أيار ستتناول طلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بمزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح وذلك في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت بريتوريا بالتصرف وكأنها “الذراع القانوني لحماس”.
هذا وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة تقدمت بطلب للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان مصر عزمها دعم الدعوى.