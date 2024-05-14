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عالم ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ١٥:٠٢:٥٤

وول ستریت جورنال: القاهرة تدرس خفض وتبرید علاقاتها مع تل أبیب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الثلاثاء) أن مصر تدرس خفض وتبريد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح.