المئات من ضباط شرطة نیویورك یقتحمون جامعة كولومبیا لتفکیك المخیمات التضامنیة مع فلسطین

وأمرت الشرطة المتظاهرين والطلاب والصحافيين بإخلاء مبنى “هاميلتون هول” والمخيمات التضامنية مع فلسطين في ساحات الجامعة، في حين بدأت إدارة الجامعة بتعليق دراسة الطلاب، الذين رفضوا مغادرة المخيمات التضامنية، وهددت الطلاب الذين دخلوا على “قاعة “هاميلتون” بالطرد.

وقال شهود عيان إن الشرطة اعتقلت العشرات من المتظاهرين في الجامعة.

وقد نصب الطلاب الخيام مرة أخرى في تحد بعد أن قامت الشرطة بإخلاء مخيم في الجامعة يوم 18 أبريل/نيسان واعتقلت أكثر من 100 شخص .

وهتف المتظاهرون في جامعة كولومبيا منذ اليوم الأول للاحتجاجات السلمية ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، وطالبوا إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية.

امتدت الاحتجاجات إلى الجامعات من كاليفورنيا إلى ماساتشوستس مع اقتراب احتفالات التخرج في مايو.

تم القبض على أكثر من ألف متظاهر خلال الأسبوعين الماضيين في الجامعات في ولايات من بينها تكساس ويوتا وفيرجينيا ونورث كارولينا ونيو مكسيكو وكونيتيكت ولويزيانا وكاليفورنيا ونيوجرسي بعضهم بعد اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وهدد عمدة نيويورك إريك آدامز، المدعوم من اللوبي الصهيوني في المدينة، المتظاهرين في كولومبيا، وقال “هذا الأمر يجب أن ينتهى الأن”.

وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، زعم آدامز (ديمقراطي) أن الاحتجاجات تم “استمالتها”، وحث المتظاهرين على التخلي عن قضيتهم “قبل أن يتصاعد الوضع”.

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