نتنیاهو وجالانت وهالیفي.. مسئولون إسرائیلیون في مرمى "الجنائیة الدولیة"

نتنياهو وجالانت وهاليفي ومسؤولون آخرون في تل أبيب في مرمى المحاكم الدولية بسبب جرائمهم المرتكبة في غزة، فبحسب القناة 14 الإسرائيلية فالمحكمة الجنائية الدولية في طريقها لإصدار مذكرات اعتقال ضد القيادة السياسية في تل أبيب بعد أن قدم تحالف دولي في مارس الماضي ملف قانوني شامل حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

مخاوف في الداخل الإسرائيلي من تداعيات محتملة لمثل هذه المذكرة، إن حدثت فسيكون ذلك اعترافا دوليا ضمنيا بأن ما ترتكبه إسرائيل في غزة هو جرائم حرب.

من جانبه لم يقف نتنياهو مكتوف الأيدي منتظرا صدور قرار المحكمة اعتقاله، فبحسب صحف إسرائيلية فإن نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع زعماء دوليين من ضمنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة الضغط لمنع صدور أي مذكرات اعتقال بحقه.

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