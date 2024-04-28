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عالم ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠:٥٨

مسؤولون أمریکیون یعترفون: إسرائیل انتهکت القانون الدولي في غزة وأسلحتنا اُستخدمت بطریقة مُخالفة للقانون الإنساني

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.