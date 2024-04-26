مقتل صهیوني في قصف لـ"حزب الله".. ومحادثات بشأن هدنة في غزة

وقالت الإذاعة: “قُتل مواطن إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله لصواريخ مضادة للدبابات على جبل دوف خلال ساعات فجر الجمعة”.

وأضافت الإذاعة الرسمية: “ردا على ذلك، هاجمت طائرات تابعة للجيش أهدافا لحزب الله في منطقة شبعا بجنوب لبنان”.

وتابع: “من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودع ذخيرة ومنصة إطلاق (صواريخ)”.

مشاهد متداولة للاشتباكات بالمدفعية والصواريخ مع جيش العدو، اثر عملية #حزب_الله المركبة التي استهدفت قافلة مؤللة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب موقع #رويسات_العلم في تلال #كفرشوبا اللبنانية المحتلة. pic.twitter.com/1dv5ivEV4N — jamal cheaib (@JamalCheaib) April 25, 2024

من جانبه، أصدر حزب الله بيانا حول الحادثة قال فيه: “أعدّت المقاومة الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافل مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.

وأضاف: “عند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية، مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر”.

أعدّت المقاومة الإسلامية #كميناً_مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية #لقافلة_مؤللة قرب موقع #رويسات_العلم في #تلال_كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية… — علي شعيب || Ali Shoeib

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