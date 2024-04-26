مقتل صهیوني في قصف لـ"حزب الله".. ومحادثات بشأن هدنة في غزة
قُتل إسرائيلي، الجمعة، جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على منطقة “جبل دوف” وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وقالت الإذاعة: “قُتل مواطن إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله لصواريخ مضادة للدبابات على جبل دوف خلال ساعات فجر الجمعة”.
وأضافت الإذاعة الرسمية: “ردا على ذلك، هاجمت طائرات تابعة للجيش أهدافا لحزب الله في منطقة شبعا بجنوب لبنان”.
وتابع: “من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودع ذخيرة ومنصة إطلاق (صواريخ)”.
مشاهد متداولة للاشتباكات بالمدفعية والصواريخ مع جيش العدو، اثر عملية #حزب_الله المركبة التي استهدفت قافلة مؤللة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب موقع #رويسات_العلم في تلال #كفرشوبا اللبنانية المحتلة. pic.twitter.com/1dv5ivEV4N
— jamal cheaib (@JamalCheaib) April 25, 2024
من جانبه، أصدر حزب الله بيانا حول الحادثة قال فيه: “أعدّت المقاومة الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافل مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.
وأضاف: “عند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية، مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر”.
أعدّت المقاومة الإسلامية #كميناً_مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية #لقافلة_مؤللة قرب موقع #رويسات_العلم في #تلال_كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية…
— علي شعيب || Ali Shoeib