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عالم ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤ - ١٦:٤٣:٠٨

حماس تنفي طلبها استضافة مکتبها السیاسي من سوریا أو أي دولة أخرى على أراضیها

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، إنها لم تطلب من سوريا أو أي دولة أخرى استضافة مكتبها السياسي على أراضيها.