بيت



عالم ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ - ٢١:٤٥:١٩

الفیتو الأمریکي یؤجل حلم فلسطین بالعضویة الأممیة الکاملة

منعت الولايات المتحدة اليوم الخميس الأمم المتحدة فعليا من الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.