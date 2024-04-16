العراق ینفي إطلاق صواریخ أو مسیرات من أراضیه خلال هجوم إیران

وأضاف السوداني في بيان "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".

ويقول مسؤولون عراقيون إن إيران أبلغتهم، هم ودولا أخرى في المنطقة، قبل الهجوم.

وكان المجال الجوي العراقي طريقا رئيسيا للهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على فلسطين المحتلة.

واشنطن وعدم التصعيد

وتحث الإدارة الأميركية والعديد من الدول الغربية الأخرى المتحالفة مع إسرائيل حكومة نتنياهو على عدم التسرع في الانتقام من إيران ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن وزير الدفاع لويد أوستن "أكد أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإننا سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والأفراد الأميركيين".

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