بایدن یعود إلى واشنطن مع شنّ هجوم إیراني على فلسطِن المحتلة

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قطع رحلته في العطلة الأسبوعية إلى ديلاوير لمراقبة التطورات والاجتماع بأعضاء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت، السبت، عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وستستغرق عدة ساعات لبلوغ أهدافها، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الجانبين. وتعهدت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان بعد بدء الهجوم الإيراني: “الرئيس بايدن كان واضحاً: دعمنا لأمن إسرائيل راسخ. والولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل، وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران”.

وذكر مسؤول أمريكي أن بايدن بدأ اجتماعاً مع مستشاري الأمن القومي.

وتوعدت طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني وستة ضباط آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، “التهديدات الطارئة في المنطقة”، وأكد مجدداً دعم واشنطن الكامل لإسرائيل ضد هجمات إيران ووكلائها.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في منشور على منصة إكس، إنه نقل رسالة مماثلة عن الدعم الأمريكي لنظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وأعلنت إسرائيل وضع الجيش في حالة تأهب قصوى وألغت جميع الأنشطة التعليمية.

وحذر بايدن، الجمعة، إيران من الرد، حتى مع توقعه أن الهجوم قد يكون وشيكاً.

وقال الرئيس الأمريكي: “نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، ولن تنجح إيران”.

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