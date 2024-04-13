منهم أبو عبیدة.. الولایات المتحدة تدرج 4 من عناصر حماس على قائمة العقوبات

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن عناصر حركة حماس «استخدموا حرب المعلومات والمركبات الجوية بدون طيار لتسهيل أعمال العنف عبر جبهات متعددة».

وأكد البيان أن «الولايات المتحدة ستواصل استهداف محاولات حماس المزعزعة للاستقرار لشن هجمات، بالإضافة إلى تعطيل عناصر حماس أينما كانوا يعملون، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني».

وأدرجت الولايات المتحدة حذيفة سمير عبدالله الكحلوت، المعروف أيضًا باسم «أبوعبيدة» المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام (كتائب القسام)، الجناح العسكرى لحركة حماس في غزة، منذ عام 2007.

كما أدرجت وليم أبوشنب وهو قائد وحدة الشمالى المتمركزة في لبنان، والتى يدعمها مكتب بناء التابع لحماس في لبنان ولها عمليات في جميع أنحاء لبنان، وبراء حسن فرحات وهو مساعد أبوشنب قائد وحدة الشمالى وخليل محمد عزام، وهو مسؤول في المخابرات بوحدة الشمالى.

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