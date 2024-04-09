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عالم ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣:٢٠

الکشف عن تفاصیل مقترح "تهدئة غزة" الجدید.. 3 مراحل رئیسیة وهذا أول تعلیق من حماس

كشف مصدر فلسطيني مطلع، الاثنين، أن المقترح الجديد للتهدئة في قطاع غزة يتضمن 3 مراحل تشمل تبادلاً للأسرى وعودة مشروطة للنازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي القطاع.